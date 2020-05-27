Чубайс объяснил сравнение рынка нефти с «дохлой лошадью»

Москва, 27 мая. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил свои слова о том, что текущая ситуация в топливно-энергетическом комплексе дает повод переосмыслить стратегию развития России и «слезть с дохлой лошади».

В интервью Forbes ранее Чубайс заявил, что «если лошадь сдохла, с нее надо слезать» — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. В рамках онлайн-дискуссии на полях форума «Иннопром» глава «Роснано» объяснил, что это вовсе не значит, что нужно закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути.

«Сама мысль о том, что нужно нынешний весь кризис увидеть не просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который мы должны воспринять для переобдумывания стратегии развития страны в целом, мне кажется она просто очевидной», — отметил Чубайс.

По словам Чубайса, темпы сокращения нефтегазовой отрасли в ВВП недостаточны. Глава «Роснано» считает, что нужно переосмыслить не только тактику, но и посмотреть на перспективы.

«Никто не говорит о какой-то дури: закрыть нефтянку, это какая-то нелепость», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских в комментарии Федеральному агентству новостей оценил предложение Чубайса. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских признался, что не согласен с мнением «господина Чубайса», поскольку за последние десятилетия Россия активно «слезает с нефтяной иглы». По его словам, существенно снизилась зависимость ВВП РФ от экспорта нефти и газа.