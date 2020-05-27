Режиссер Абраменко пообещал премьеру «Спутника» в кинотеатрах после пандемии

Российский режиссер Егор Абраменко признался, что создатели фантастического триллера «Спутник» решили рискнуть, перенеся премьеру картины из кинотеатров в онлайн-формат. И они не прогадали.

Уроженец Ростова-на-Дону прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение о том, что снятый им фильм за месяц с небольшим в Сети посмотрели уже более миллиона раз.

«Мне кажется, бессмысленно рассуждать, обидно или не обидно [что премьера состоялась не в кинотеатрах], — сказал Абраменко. — Живем в таких обстоятельствах и нашли наилучший способ для того, чтобы показать нашу картину, — выпустили ее в Сети. Сегодня действительно есть какие-то новости о просмотрах. И это подтверждение того, что, в общем-то, мы поступили верно».

По словам режиссера, то, что уже достаточно большое количество людей увидело фильм, не может не радовать. При этом среди создателей были, конечно, обсуждения и предлагались самые разные способы, как донести кино до публики.

«В итоге остановились на этом способе, решили рискнуть, — пояснил собеседник ФАН. — Знаете, коллеги, с которыми я делал эту картину, всегда отличаются какими-то смелыми и рисковыми решениями. И, как правило, они выигрывают. Данная ситуация не исключение. Пошли немножко ва-банк, и все в итоге получилось хорошо».

У российского зрителя будет еще шанс увидеть блокбастер и в кинотеатрах — когда закончатся все эти ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, «Спутник» обязательно выйдет в широкий прокат, заверил Абраменко.

«Те, кто захочет, пойдут и посмотрят наш фильм на большом экране, — отметил он. — Конечно, «Спутник» делался именно для большого экрана».

На вопрос же о том, были ли какие-то денежные отчисления со стороны интернет-прокатчиков создателям кинокартины, режиссер ответил, что об этом лучше знают продюсеры. А он только снимает кино…

Первоначально премьера фантастического триллера планировалась на 16 апреля, но по причине пандемии COVID-19 ее перенесли на неделю и в Сеть. 23-го числа «Спутник» начали показывать сразу три онлайн-кинотеатра и видеосервиса.

В картине на космическую тему с бюджетом в 190 миллионов рублей снялись такие известные отечественные артисты, как Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев и другие.

Примечательно, что в «Спутнике» речь тоже идет о карантине. К слову, представители отечественной компании-кинопроизводителя Art Pictures Studio подчеркнули, что блокбастер оказался наиболее популярным релизом во время режима самоизоляции.

Ранее знаменитый советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы раз и навсегда покончить с видеопиратством в Интернете.