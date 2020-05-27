Экс-солиста «Отпетых мошенников» выселяют из квартиры вместе с маленьким сыном

Москва, 27 мая. Сестра бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова Евгения решила выселить брата и его шестимесячного сына из семейной квартиры в Петербурге.

Сестра исполнителя, тайно переоформив квартиру, обратилась в суд с просьбой выселить Богомазова и его сына из квартиры. По словам супруги артиста Виктории, квартира принадлежит родителям, и музыкант был прописан в ней с 1979 года.

«Поскольку человек часто на гастролях в Москве, он редко там появлялся. И когда родился малыш, он его прописал. В квартире прописаны Игорь, его мама и сестра Евгения. Она подала иск на выселение Гарика и малыша», — сказала супруга исполнителя в беседе с «Пятым каналом».

По словам женщины, момента подачи иска родственница так и не встретилась с братом. Все это время сестра Богомазова «прикрывалась» тем, что «мама болеет», указала Виктория.

Пока нет работы в Москве, Богомазов, по словам супруги, отправился к матери, которая с нетерпением ждала встречи с сыном. Кроме того, у экс-солиста «Отпетых мошенников» нет доступа к общению с мамой — городской телефон сестра не берет, по мобильному мать не отвечает. Виктория не исключила, что сестра могла забрать телефон у мамы.

По словам супруги певца, Евгения делала все, чтобы брат не появлялся в квартире, и назначала встречи в кафе.