Москва, 27 мая. Население Крыма поддержало воссоединение с Россией, поскольку этот процесс давно назревал. Об этом заявил глава национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном проблеме национальных меньшинств на Украине.

По его словам, нынешний украинские политики используют ультраправых националистов в своих целях, поэтому не решаются «рубить сук, на котором сидят».

«Крым шел к отделению давно, мы пытались сделать это в 90-е годы, но тогда нас, к сожалению, президент Ельцин не поддержал. А сейчас, когда мы знали, что у нас будет поддержка, мы все встали вместе. Поэтому даже те, кто хотел к нам приехать, останавливались и возвращались обратно», — отметил Гендин.

Он также рассказал недавний случай, когда руководство полиции города Коломыя в Ивано-Франковской области потребовало все национальные общины предоставить полный список их членов. Нетрудно предположить, в чьих руках оказались бы эти данные, однако ситуацию удалось разрешить после вмешательства общественности.

Гендин считает, что политика заигрывания с националистическими группировками, которую сейчас практикует президент Владимир Зеленский, во многом продолжает курс его предшественника Петра Порошенко. В этом плане ситуация на Украине не меняется.