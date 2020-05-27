Бастрыкин и Патриарх Кирилл обсудили вопросы духовного воспитания кадетов

Москва, 27 мая. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обсудил в телефонном разговоре со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы воспитания и духовного становления кадетов образовательных учреждений СК. Отдельной темой беседы стало расследование обстоятельств гибели царской семьи. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Бастрыкин и патриарх Кирилл пришли к выводу, что необходимо уделять больше внимания вопросам воспитания и духовного становления подрастающего поколения. Это позволит сформировать в будущих офицерах высокие морально-этические качества.

В ходе беседы также обсуждалась тема поддержки и реабилитации детей, пострадавших от преступлений. Бастрыкин отметил, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних для СК РФ всегда остается одной из центральных задач.

Отдельно обсудили расследование уголовного дела об обстоятельствах гибели и захоронения членов царской семьи. Бастрыкин проинформировал патриарха об отдельных результатах предварительного следствия по данном делу.

Кроме того, Александр Бастрыкин еще раз, уже лично, поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю недавнего Дня тезоименитства.