В немецком зоопарке выбрали имена гориллам с помощью онлайн-голосования. ФАН-ТВ

В зоопарке Дарвинум в немецком городе Росток детеныш-гориллы получили свои имена. Мойо и Кеша, так назвали животных. Они родились еще 16 марта, но представить посетителям их смогли только 23 апреля, как зоопарк начал свою работу после карантинных ограничений.

Имена гориллам выбирали в Интернете на сайте зоопарка. Из предложенных сотрудниками вариантов, пользователи выбирали лучшие в формате онлайн-голосования.

В честь крестин маленьких горилл в зоопарке устроили праздник. Детеныши насладились вкусными угощениями и получили подарки.

«Сегодня мы крестим маленьких горилл, и это, конечно, символическое крещение. Мы не обливаем их водой, как вы представляете, нет. Они получают несколько подарков, а [мы организовываем] небольшой праздник», — рассказала Керстин Генилке, смотрительница зоопарка.

Каково было удивление сотрудников зоопарка, когда они узнали, что отец детенышей не глава стаи, а молодой самец, недавно прибывший в их зоопарк.