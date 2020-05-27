В МИД Германии высказались об угрозах США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Берлин, 27 мая. Позиция Германии по поводу «Северного потока — 2» осталась неизменной, несмотря на угрозы США ввести санкции против проекта, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Наша позиция по вопросу «Северного потока — 2» не поменялась», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2».

Немецкие власти неоднократно говорили, что поддерживают «Северный поток — 2» и считают его коммерческим. При этом в Берлине говорили, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера в будущем.

В германском экономическом ведомстве сообщили, что сейчас «не подходящее время, чтобы раскручивать спираль эскалации».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море.

Против реализации «Северного потока — 2» выступали США, Украина и некоторые европейские страны. В частности, американская сторона хочет продвигать поставки своего сжиженного природного газа, который в несколько раз дороже российского сырья.