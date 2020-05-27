Сестра Фриске показала архивное фото певицы во время болезни

Москва, 27 мая. Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала архивную фотографию с певицей во время болезни.

Фриске скончалась в 2015 году. Последние два года она боролась с опухолью головного мозга. Во время болезни Фриске не появлялась на публике, потому что не хотела, чтобы ее видели поклонники.

Кадров последних лет жизни Фриске крайне мало, поэтому каждый из них ценен для родственников певицы. На опубликованном фото Фриске запечатлена вместе с матерью, сестрой и маленьким сыном Платоном. На снимке звезда широко улыбается и выглядит счастливой.

Недавно сестра Фриске показала еще один снимок с певицей. На фотографии Жанна и Наталья стоят в обнимку на одной из улиц Майами. Снимок до слез растрогал пользователей Сети. Многие подписчики признались, что они до сих пор переживают из-за смерти Жанны Фриске.

Ранее Наталья Фриске опубликовала фото с увеличенными губами, удивив фанатов сходством с покойной певицей. Поклонники восхитились изменившейся девушкой и отметили, что ее губы, действительно, выглядят натурально. Некоторые фолловеры отметили, что после увеличения губ она стала «копией» своей старшей сестры.