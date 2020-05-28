Федор Житник: в честь кого отмечается, приметы, что нельзя делать 29 мая, интересные факты

Федор Житник — народное название дня поминовения православной церковью преподобного Феодора Освященного, которого чтят 29 мая (16 мая по старому стилю).

Феодор родился в Египте, был родом из богатой и знатной христианской семьи. В 14 лет он покинул дом ради иноческого служения и стал монахом. Узнав о преподобном Пахомии Великом, Феодор пришел к нему в обитель и остался там.

Феодор стал одним из видных представителей монашеского движения, управлял монастырями, был известен святостью жизни и аскетизмом, за что прослыл чудотворцем. Умер Феодор в глубокой старости в 368 году.

Традиции и приметы

На Руси день памяти этого чудотворца называли Федор Житник. Это считался последний день, когда можно было сеять яровые. Поговорка гласила:

«Житника забота — ячменное поле заборонить».

По традиции в этот день нужно было обязательно есть кашу — пшенную, ячменную, ячневую, пшеничную, гречневую или манную.

На Федора Житника начинает цвести рябина — это знак, что заморозков больше не будет, и лето окончательно сменило весну. Цветущая рябина сменяет черемуху, цветение которой на Руси ассоциируется с последними холодами.

По приметам не отсеяться к этому времени знак, что урожай будет плохим, а год голодным. Если на селе кто-то не успевал на Федора Житника закончить сев, такому человеку старались помочь. Но лентяев и пьяниц, которые пропустили страду по своей вине, осуждали.

Также в это время наблюдали за птицами. Если они поют громко, это считалось хорошей приметой. Если пернатые притихли — жди ненастья и затяжных дождей, от которых посевы могут погнить.

Что нельзя делать

Согласно традиции, в это время нельзя лениться и увиливать от работы. Также до конца страды под запретом был алкоголь. Если праздник приходился на среду и пятницу, не ели мяса, а вот каши на постном масле были на столе в изобилии. Отказываться от еды в этот день было не принято. Согласно поговорке, кто «мало каши ел», тот и работать хорошо не сможет.

Из уважения к святости Феодора в день его памяти строго порицались ссоры, ругань, сквернословие и так далее.

Интересные факты

В советской истории был известный человек по имени Федор Житник. Он был знатным хлеборобом, председателем передового колхоза. Житник родился в 1905 году на Украине, умер в 1981 году. В 1947 году бригада, которой он руководил, собрала 15,2 центнера пшеницы с посеянной площади и 30,8 центнеров пшеницы с 46,5 гектаров. За этот трудовой подвиг Федор Житник был удостоен звания Героя Социалистического Труда.