Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют коронавирусом

Москва, 27 мая. Специалисты объяснили, почему некоторые россияне не болеют коронавирусной инфекцией. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн говорит, что это может быть связано с несколькими причинами.

Вирусолог рассказал, что остающихся невосприимчивыми к опасной инфекции людей можно сравнить с детьми, у которых болезнь протекает достаточно легко.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», — пояснил Альтштейн.

Врач также заявил, что вакцина против коронавируса будет основана на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые вызывают появление антител к опасной инфекции в организме.

«Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов», — объяснил эксперт.

Вирусолог предполагает, что принцип работы вакцины будет сосредоточен на формировании таких видов лимфоцитов. Это позволит активировать иммунитет.

Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено 8338 случаев опасной коронавирусной инфекции. Отмечается, у 40,8% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.