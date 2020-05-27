Россия может спасти Дмитрия Гордона от украинских националистов

Санкт-Петербург, 27 мая. Преследование этнических меньшинств и проблему государственного национализма на Украине сегодня обсуждали во время онлайн-трансляции из пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Поводом для дискуссии стали ограничения украинского правительства по отношению к национальным меньшинствам.

Теперь под удар попали не только русский язык и культура, но и венгры, болгары, поляки, евреи и другие. Более того, за интервью с Натальей Поклонской украинского журналиста Дмитрия Гордона начали запугивать и преследовать.

Как отметили ведущие пресс-конференции Евгений Зубарев и Артемий Галицин, спасти популярного на Украине журналиста после агрессии и гнева со стороны киевских националистов, может только Россия.

По мнению депутата Госдумы Юрия Швыткина, ставшего участником пресс-конференции, РФ не должна стоять в стороне от ситуации с журналистом. Он допустил, что Москва может оказать помощь Гордону, предоставив ему политическое убежище, если будет такая просьба.