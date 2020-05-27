Поклонники Началовой объяснили, почему артисты не захотели платить за ее памятник

Москва, 27 мая. Поклонники покойной певицы Юлии Началовой объяснили, почему ее звездные друзья не профинансировали памятник на могиле артистки.

Семья исполнительницы начала установку памятника на ее могиле. Напомним, Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. По утверждениям друзей певицы, все будет завершено в июне, а траты на установку памятника весьма скромны. Семьи российских знаменитостей часто пытаются сделать все возможное для того, чтобы своими силами обустроить могилу. Так, отец Дмитрия Хворостовского решил продать квартиру и направить 15 млн рублей на установку памятника сыну, а вдова Николая Караченцова нашла спонсора, который помог с обустройством могилы покойного супруга.

Однако родители Юлии Началовой Виктор и Таисия не хотят следовать этим примерам и тратить большие деньги на установку памятника. Фанаты покойной певицы называют их «простыми и очень скромными».

«Звездные друзья не помогали. Но к ним и не обращались», — сказала поклонница по имени Мария.

Она пояснила, что родители исполнительницы не хотят собирать деньги в Сети или через фонды. Им всегда не нравилось повышенное внимание к смерти дочери.

В марте прошлого года Юлию Началову госпитализировали в больницу Москвы, спустя несколько дней ее экстренно перевели в другое медучреждение. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Столичные врачи сделали операцию, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, и сердце артистки остановилось. Певица ушла из жизни на 39-м году жизни. Пиар-директор Началовой Анна Исаева подтвердила, что именно сепсис стал причиной смерти певицы.