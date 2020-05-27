Дмитрий Куклачев отреагировал на первый в России случай заболевания кошки COVID-19

Случаев передачи заболеваний от человека домашним животным раньше не было — по крайней мере, до истории с кошкой, заразившейся COVID-19. Об этом рассказал заслуженный артист России, руководитель Театра кошек в Москве Дмитрий Куклачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Случай заражения кошки коронавирусной инфекцией уникален, отметил представитель знаменитой цирковой династии. В его опыте таких ситуаций не было.

«В практике такого никогда не было, чтобы человек заразил кошку человеческим заболеванием. Я считаю, что здесь нужно разбираться. Болезни людей и животных, хоть и схожи друг с другом — коронавирусная инфекция, иммунодефицит, перитонит, — по специфике совершенно разные. Такого, чтобы животные заразились от человека или наоборот, еще не было никогда. <…> Представляете, если бы вирус иммунодефицита, который у кошек передается воздушно-капельным путем, передавался бы так человеку, либо наоборот? Да, одинаковые названия, но болезни совершенно разные», — сказал Дмитрий Куклачев в комментарии ФАН.

История с кошкой, о которой сообщил Россельхознадзор, требует дополнительных разъяснений, считает артист. К имеющимся данным он относится весьма скептически.

«Я с животными уже более 40 лет, и, если бы я мог их заразить простудой или чем-нибудь еще, это было бы уже как-то выявлено. Или, если бы животный коронавирус подхватил человек, это было бы как-то подтверждено. Пока подтверждений нет. Я, честно говоря, не понимаю, что там произошло. Надо разбираться. Сложная история. За 40 лет ни разу друг друга не заражали: ни я животных, ни они меня», — подчеркнул Дмитрий Куклачев.

Сейчас в Театре кошек принимают все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19. Куклачев рассказал, как сотрудники театра работают с четвероногими артистами во время пандемии.

«Наши девочки, которые работают с животными, сдают тесты, используют все необходимые средства защиты. Работают в маске, в перчатках, постоянно проводится дезинфекция помещений. В этом смысле у нас — стопроцентное соблюдение всех требований, которые сегодня нужно исполнять. Тем более, в таких заведениях как наше», — сказал Дмитрий Куклачев.

Кошки в опасности?

Первый тревожный звоночек раздался еще в марте. Власти Бельгии сообщили о случае передачи COVID-19 от человека животному. По их словам, заболела кошка, хозяин которой был заражен коронавирусной инфекцией. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены.

Два месяца спустя, 26 мая, Россельхознадзор сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса у кошки в РФ. Животное поместили на карантин в доме хозяина.

Домашние животные, как пояснили в Роспотребнадзоре, не могут заразить хозяев коронавирусной инфекцией. Однако обратная передача вируса возможна.

«Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже», — отметили в ведомстве.

За весь период распространения заболевания в мире Всемирная организация по охране здоровья животных поучила информацию о семи положительных случаях выявления COVID-19 у кошек.