Эксперт объяснил, почему Украина оказалась не готова ответить националистам

Санкт-Петербург, 27 мая. Украинское общество оказалось неготовым ответить националистам, засевшим в Верховной раде, заявил спецкор Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая прошла в среду в режиме онлайн.

Журналист, работавший на Украине с 2016 по 2017 год, отметил, что местные политологи ему отвечали, что на националистов не нужно обращать внимания, их ничтожное меньшинство, и они ни на что не влияют. Такая позиция экспертов Петрашевича удивляла.

По словам эксперта, украинское общество думало так же, как политологи, а потом националисты — их порядка 10% — внезапно оказались во всех органах власти.

«Основное население Украины оказалось неспособным противостоять националистам. Дело в страхе. Когда люди видят массовые шествия, кричалки, это подспудно вызывает у людей страх», — сказал Петрашевич.

Кроме того, по словам спикера, власть поддерживает националистов, а дополняет картину трансляции по телевидению, публикации в СМИ.

Силовые органы власти действуют по той схеме, которую задал пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Законы действуют только в одном направлении. Вся политика послемайданная направлена на разрыв всего, что связано с Россией. Украина идет по пути прибалтийских республик. Если вы хотите узнать, что там будет в дальнейшем, стоит посмотреть на Прибалтику», — сказал спецкор ФАН.

При этом, по мнению Петрашевича, России нужно бороться за права русскоязычного населения и поддерживать тех, кто борется за эти права.