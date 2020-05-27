Пресс-служба главы Удмуртии: Здоровье позволяет Бречалову исполнять служебные обязанности

Ижевск, 27 мая. Глава Удмуртии Александр Бречалов COVID-19, но состояние здоровья позволяет ему исполнять свои служебные обязанности. Об этом Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь главы Удмуртской республики Светлана Пальчик.

«Состояние у него удовлетворительное, он работает, не ушел на больничный», — заявили ФАН в пресс-службе Бречалова.

Здоровье позволяет Бречалову исполнять свои служебные обязанности, однако он находится в режиме полной самоизоляции. Глава Удмуртии выполняет все рекомендации врачей, добавили в пресс-службе.

Бречалов — не первый глава российского региона, который заболел коронавирусом. Ранее о заражении COVID-19 заявил глава Тувинской республики Шолбан Кара-оол. О положительном тесте на коронавирус Кара-оол сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — добавил глава Тувы.

Также не избежал заражения и премьер-министр России Сергей Мишустин. В настоящее время глава правительства уже выздоровел от коронавируса и вернулся к своим служебным обязанностям.