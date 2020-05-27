Депутат Верховной рады объяснила, почему на Украине притесняют русский язык

Санкт-Петербург, 27 мая. Национальный вопрос использовался всеми политическими движениями на Украине, и каждый блок применял его по максимуму в своих целях. Об этом рассказала депутат Верховной рады Оксана Калетник во время онлайн-трансляции на тему «Преследование этнических меньшинств и проблема государственного национализма на Украине» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Многие политики гонятся за модой, считают, что использовать «все украинское» — это модно. Поэтому бросается в глаза, как они сначала формулируют фразу по-русски, а затем переводят ее на украинский и тогда озвучивают, — подтвердила мнение модераторов политик. — «Чье сало и хлеб ты ешь, на том и обязан разговаривать», — так я ответила своей матери в шесть лет, когда она запретила мне говорить на суржике», — заявила парламентарий.

По словам Калетник, лично для нее не имеет разницы, кто человек по национальности, чего нельзя сказать о вышестоящем руководстве украинского государства, которое активно притесняет русский язык в стране.

Когда на протяжении долгого времени тебе говорят «это твой враг», появляется желание утвердиться в собственной культуре. И безответственные политики стали чувствовать возможность самоутвердиться путем манипулирования массами и детскими методами навязывать свои решения».

Политик также высказалась о националистах на Украине. По словам Калетник, политики используют националистов для удержания власти.