У главы Удмуртии выявили коронавирус

Ижевск, 27 мая. Медики выявили коронавирусную инфекцию у главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что взятый у руководителя региона тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Подчеркивается, что Бречалов продолжит работать, но в условиях самоизоляции. Губернатор Удмуртии не намерен уходить на больничный.

Бречалов рассказал, что в последнее время почти ни с кем не контактировал, а все люди из его окружения уже сдали анализы, которые дали отрицательный результат.

«Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — отметил Бречалов.

Напомним, что ранее опасная инфекция была выявлена у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой.