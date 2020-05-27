Дандыкин раскрыл характеристики оружия, способного смыть все города с побережий США

Россия не хочет войны: все ее перспективные военные разработки направлены, прежде всего, на сдерживание потенциальных противников, которых может остановить лишь немедленное уничтожение в случае инициированной ими агрессии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, в котором тот заявил, что российские подводные аппараты «Посейдон» являются оружием «Судного дня» и создаются для сдерживания ядерной агрессии со стороны США. Михайлов отметил, что «Посейдон» в состоянии нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью США и его населению, при этом обнаружить его практически невозможно, а средства ПВО и ПРО не в состоянии ему противостоять.

«Тема создания такого оружия всплывала еще на заре развития атомного подводного флота, — напомнил Дандыкин. — Со стороны отца советской водородной бомбы, а позже диссидента и правозащитника академика Сахарова поступило предложение создать гигантскую торпеду, подойти с ней на субмарине к побережью США и, что говорится, «жахнуть». Подлодке, разумеется, кранты, но нанесенный противнику удар от трехмегатонного заряда должен был вызвать чудовищные разрушения».

Теперь, продолжил военный эксперт, к этой теме вернулись. Однако «Посейдон» — это уже не просто торпеда, а уникальный подводный аппарат, вооруженный мощнейшей боеголовкой. Для него нужен особые «носители», и у России они есть — это подводная лодка проекта 941 АС и субмарина «Белгород».

«Предполагается, что носители этих установок будут на двух флотах — Тихоокеанском и Северном, — сказал капитан. — «Посейдоны» смогут ходить на километровой глубине и развивать такую скорость, что их практически невозможно перехватить. По сути, это будет решающим аргументом нашей страны в ответном ударе, который последует, если Россия подвергнется атомной бомбардировке».

Собеседник ФАН сделал упор на фразе «ответный удар», пояснив, что российская военная доктрина подразумевает лишь ответное использование ядерного оружия — в отличие от аналогичной доктрины у Соединенных Штатов, которая допускает также и превентивное нанесение атомного удара.

«Наш «Посейдон» при любом раскладе сможет донести наше «послание» потенциальному противнику, — убежден Дандыкин. — Мегатонные заряды, взорванные вблизи побережья США, не только сами по себе нанесут колоссальный ущерб, но и вызовут чудовищные цунами, которые смоют все прибрежные города».

Военный эксперт напомнил, что «Посейдон» является частью «выводка» супероружия, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда же российским лидером было анонсировано принятие на вооружение гиперзвукового комплекса «Авангард», противокорабельных ракет «Циркон» и ракеты «Сармат».