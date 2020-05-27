Музаев рассказал, как эффект открытого окна может аннулировать результаты ЕГЭ

Москва, 27 мая. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут быть аннулированы по разным причинам. Форс-мажором, который помешает проведению экзамена, может стать не только технический сбой, но и открытое окно, рассказал Федеральному агентству новостей врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вот представьте. Жаркий июль, в большинстве школ нет кондиционеров, потому что дети летом не учатся. В аудиториях душно, и во время экзамена часто открывают окна, — объясняет Музаев. — Резкий порыв ветра приводит к тому, что работы учеников, как осенние листья, разлетаются по всей аудитории. И они начинают их собирать. Но проблема в том, что все бланки, за исключением основного, где стоит фамилия, обезличены, на них только штрихкод. Чисто визуально сложно определить, чья это работа. Это может определить только машина, которая обрабатывает результаты экзамена».

По словам врио главы Рособрнадзора, эту историю называют форс-мажором «открытого окна». Ежегодно во время проведения ЕГЭ в России в нескольких аудиториях бланки уносит ветром, и их владельцы не могут получить результат испытаний.

«Помните, как письмо в «Простоквашино», где Дядя Федор начал писать об одном, а потом Шарик и кот Матроскин продолжили о другом? — приводит пример Музаев. — В жизни это не так весело, потому что машина выдает винегрет из работ нескольких участников и приходится аннулировать результаты экзамена, переводить этих участников на повторную сдачу в резервные дни».

В этом году эти риски постараются предусмотреть с учетом жаркого, по прогнозам, лета. Окна в аудиториях будут открыты, но учеников рассадят от них подальше. Все эти нюансы Рособрнадзор будет в индивидуальном порядке разъяснять организаторам экзамена в школах.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.