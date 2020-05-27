Во время карантина чаще всего грабили аптеки, салоны красоты и ларьки с шавермой

Москва, 27 мая. В Москве с 1 июня откроют точки непродовольственной торговли и начнут оказывать часть бытовых услуг. Судя по исследованию, которое есть в распоряжении Федерального агентства новостей, открытия после вынужденного карантина особенно ждут объекты фитнес-индустрии, салоны красоты, точки быстрого питания и непродуктового ритейла, — именно они больше всего пострадали от грабителей в марте-апреле этого года.

«Социально-экономические потрясения сказываются на криминогенной обстановке внутри страны: так, в Италии, одной из первых стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, где были введены беспрецедентные карантинные меры, уже на третьей неделе самоизоляции люди начали заниматься мародерством — грабить аптеки и магазины», — утверждается в исследовании аналитиков компании Delta Системы безопасности.

Они проанализировали 59000 тревожных вызовов за март и апрель и выяснили, каким сферам российского бизнеса особенно навредил карантинный грабеж.

По данным аналитиков, концентрация всплеска преступности пришлась на первый месяц вынужденных каникул и на города-миллионники — наибольший рост зафиксировали в Санкт-Петербурге (19%), Краснодаре (16%) и Москве (11%). Всего же количество выездов групп быстрого реагирования на объекты торгового бизнеса и уличного ритейла в марте 2020 года увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной выездов стали попытки проникновения на объекты.

Увеличение количества вызовов на объекты уличных точек быстрого питания и вовсе достигало 57%. В фитнес-центры злоумышленники пытались проникнуть в девять раз чаще, а в салоны красоты — в пять. Также в пять раз увеличилось число тревог на АЗС. Еще одним пострадавшим сегментом стал непродуктовый ритейл: в марте и апреле число выездов на объекты этой категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 36% и 32% соответственно.

«Если говорить об общих цифрах, то нужно учитывать, что суммарный рост тревожных вызовов на 2% на бизнес-объекты — это совсем не так мало, как кажется, — комментирует генеральный директор Delta Системы безопасности Андрей Цыбаков. — В обычной ситуации боевые вызовы, как правило, инициированы нажатием тревожной кнопки, расположенной на объекте. Чаще всего это связано с хулиганством, драками, нетрезвыми посетителями и прочими незначительными конфликтными ситуациями, не несущими в себе критической угрозы бизнесу, а больше угрожающими окружающим. Сейчас же, когда сотрудники сидят по домам и на объектах никого нет, вызовы происходят в результате срабатывания датчиков, входящих в комплексные системы безопасности бизнес-локаций, т.е. при попытках фактического проникновения внутрь».

Аналитики отмечают, что предприятия малого бизнеса особенно пострадали из-за своего расположения на первых этажах жилых домов, дорогостоящего оборудования и нежелания тратиться на демонтаж на время перерыва в работе.

«Будучи закрытыми на неопределенный срок, они превратились в легкую и лакомую добычу для грабителей. Кроме того, злоумышленников привлекают и изделия долгосрочного хранения, которые также были фактически брошены внутри», — объясняет Цыбаков.

В апреле участились выезды групп реагирования в городские аптеки: эксперты объясняют это тем, что пандемия ощутимо подняла выручку этой категории бизнеса, что спровоцировало интерес грабителей.

В то же время аналитики отмечают, что рост преступности обусловлен первой волной паники и последующей самоизоляцией граждан: в марте количество правонарушений резко возросло, в апреле ситуация стабилизировалась.