Поддержка бизнеса и населения составила 3,3 трлн рублей. События дня. ФАН-ТВ

На поддержку россиян было выделено 3,3 трлн рублей
Сумма средств, выделенных на поддержку населения и бизнеса в России, составила 3,3 трлн рублей. Сегодня об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время заседания Государственной думы. Речь идет про материальные выплаты последних двух месяцев в период пандемии. По словам Решетникова, даже в нынешних обстоятельствах с учетом цен на нефть в районе 30-35 долларов США за баррель все бюджетные обязательства могут быть выполнены. Тем более что ограничения скоро будут снимать. Но не все сразу:
«При этом необходимо отметить, что процесс открытия будет сопровождаться длительным периодом работы бизнеса в условиях дополнительных ограничений. Это и ограничения по площади объекта, и по плотности клиентского потока. И временный запрет на проведение массовых мероприятий. И необходимость использования средств индивидуальной защиты», — сказал Максим Решетников.
Несмотря на положительную динамику в области здравоохранения, осторожность пока решено сохранять, чтобы не допустить нового всплеска эпидемии. По состоянию на сегодня, в России зарегистрировано более 370 тысяч (370 680) случаев коронавирусной инфекции, из которых почти 4 тысячи (3 968) оказались смертельными, 142 тысячи (142 208) человек выздоровели.
С 1 июня в Москве может заработать вся торговля
В Москве с первого июня может начать работать вся непродовольственная торговля. Этот вопрос сегодня поднял мэр столицы Сергей Собянин в ходе деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Собянина, уже можно говорить о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. А значит, пора готовить план и нормативные документы. К слову, в сфере непродовольственной торговли в Москве до пандемии были трудоустроены свыше 300 тысяч человек. И, разумеется, есть целый ряд товаров и сектор услуг, которые были недоступны для жителей столицы более двух месяцев.
24 июня может стать выходным днем
Еще один выходной, возможно, появится у россиян этим летом. 24 июня — дата, на которую перенесли парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — может быть нерабочим. Более того, к параду Победы могут быть сняты основные ограничения, наложенные из-за пандемии, ведь за месяц ситуация может поменяться кардинально. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, Песков сам недавно покинул медучреждение, пресс-секретарь президента, у которого подтвердился COVID-19, продолжает лечение дома и ведет свою работу дистанционно.