Поддержка бизнеса и населения составила 3,3 трлн рублей. События дня. ФАН-ТВ

На поддержку россиян было выделено 3,3 трлн рублей

Сумма средств, выделенных на поддержку населения и бизнеса в России, составила 3,3 трлн рублей. Сегодня об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время заседания Государственной думы. Речь идет про материальные выплаты последних двух месяцев в период пандемии. По словам Решетникова, даже в нынешних обстоятельствах с учетом цен на нефть в районе 30-35 долларов США за баррель все бюджетные обязательства могут быть выполнены. Тем более что ограничения скоро будут снимать. Но не все сразу:

«При этом необходимо отметить, что процесс открытия будет сопровождаться длительным периодом работы бизнеса в условиях дополнительных ограничений. Это и ограничения по площади объекта, и по плотности клиентского потока. И временный запрет на проведение массовых мероприятий. И необходимость использования средств индивидуальной защиты», — сказал Максим Решетников.

Несмотря на положительную динамику в области здравоохранения, осторожность пока решено сохранять, чтобы не допустить нового всплеска эпидемии. По состоянию на сегодня, в России зарегистрировано более 370 тысяч (370 680) случаев коронавирусной инфекции, из которых почти 4 тысячи (3 968) оказались смертельными, 142 тысячи (142 208) человек выздоровели.