Москва, 27 мая. Жители Болгарии все чаще стали выступать против приезда на летние работы граждан Украины, протестуя против националистической политики Киева. Об этом рассказал специальный корреспондент ФАН в Болгарии Владимир Тулин во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» по вопросам преследования национальных меньшинств на Украине.

По словам журналиста, у официальной Софии нет особых рычагов для давления на Киев, чтобы защитить своих соплеменников. Товарооборот между странами крайне низкий, а Евросоюз не желает портить отношения с режимом, установившимся после Евромайдана.

«Единственно, что в последнее время летом стало прибывать на работу много украинцев, и сейчас стали раздаваться голоса, чтобы прекратить им доступ в страну, тем более, что летний сезон и так будет сокращен», — пояснил Тулин.

Он также добавил, что неприятные случаи с болгарами стали происходить после Майдана на регулярной основе. Так, на Украине был сожжен болгарский культурный центр, а трагедия в Одессе сопровождалась жертвами и среди граждан Болгарии.

Кроме того, в Одесской области националисты осквернили памятник ополченцам-болгарам, воевавшим вместе с русскими войсками против Османской империи. Экстремисты оставили на мемориале надпись: «Чемодан, вокзал, София».

После майдана болгарское население активно противилось призыву в украинскую армию, не желая участвовать в АТО.

Несмотря на это, вопиющие случаи дискриминации национальных меньшинств остаются без ответа просвещенной Европы, куда так стремится Украина.