Спецкор ФАН рассказал, как в Болгарии реагируют на националистическую политику Киева

Москва, 27 мая. Жители Болгарии все чаще стали выступать против приезда на летние работы граждан Украины, протестуя против националистической политики Киева. Об этом рассказал специальный корреспондент ФАН в Болгарии Владимир Тулин во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» по вопросам преследования национальных меньшинств на Украине.
По словам журналиста, у официальной Софии нет особых рычагов для давления на Киев, чтобы защитить своих соплеменников. Товарооборот между странами крайне низкий, а Евросоюз не желает портить отношения с режимом, установившимся после Евромайдана.
«Единственно, что в последнее время летом стало прибывать на работу много украинцев, и сейчас стали раздаваться голоса, чтобы прекратить им доступ в страну, тем более, что летний сезон и так будет сокращен», — пояснил Тулин.
Он также добавил, что неприятные случаи с болгарами стали происходить после Майдана на регулярной основе. Так, на Украине был сожжен болгарский культурный центр, а трагедия в Одессе сопровождалась жертвами и среди граждан Болгарии.
Кроме того, в Одесской области националисты осквернили памятник ополченцам-болгарам, воевавшим вместе с русскими войсками против Османской империи. Экстремисты оставили на мемориале надпись: «Чемодан, вокзал, София».
После майдана болгарское население активно противилось призыву в украинскую армию, не желая участвовать в АТО.
Несмотря на это, вопиющие случаи дискриминации национальных меньшинств остаются без ответа просвещенной Европы, куда так стремится Украина.
«Просвещенная Европа всегда молчит, когда ей это выгодно. Даже украинский закон об образовании ударил не только по русскому населению, но и по болгарскому в том числе, другим национальным меньшинствам. Однако несмотря на оценки экспертов, что он противоречит множеству основополагающих документов ООН и Евросоюза, правозащитники это не заметили», — заключил журналист.