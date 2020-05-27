Путин поддержал идею предоставить потерявшим работу пособия на детей

Москва, 27 мая. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение расширить пособия на детей в размере 3 тысяч рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта.

Глава государства напомнил, что ранее были установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей в месяц.

«Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года», — заявил Путин на совещании в режиме видеоконференции.

В ходе совещания президент РФ подчеркнул, что сохранение рабочих мест и доходов семей являются безусловным приоритетом российских властей.

Глава государства потребовал от региональных властей и правительства отнестись к проблеме безработицы с максимальным вниманием. Путин сообщил, что число безработных в РФ достигло 1,9 млн.

Также в рамках совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу. Кроме того, глава российского правительства предложил распространить пособие по безработице на индивидуальных предпринимателей, которые потеряли работу в период пандемии.

Напомним, с 1 июня россияне смогут получить разовую выплату до 50 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно. Семьи с детьми до 3 лет получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц.