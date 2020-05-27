Малькевич призвал ввести санкции против иностранных соцсетей за нарушение законов РФ

Москва, 27 мая. Общественная палата предлагает вводить жесткие санкции и принимать зеркальные меры в отношении зарубежных соцсетей, которые нарушают российское законодательство. Об этом заявил член ОП Александр Малькевич.

На заседании рабочей группы Малькевич и директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обсудили блокировку российских ресурсов западными соцсетями, а также вопрос о необходимости замены их на отечественные ресурсы.

Малькевич отметил, что зарубежные IT-компании обязаны зарегистрировать в России свои филиалы и работать в российском правовом поле.

Отметим, что американские социальные сети не исполняют требований и попадают на штрафы. В частности, Twitter отказался платить штраф в размере 4 млн рублей за нарушение законодательства России. Такие компании, как считает Малькевич, должны быть подвержены полному набору санкций.

Помимо ограничительных мер, в Общественной палате предложили отвечать зеркальными мерами на действия иностранных соцсетей.

«Мы рассматривали зеркальные меры, например, в Крыму заблокировано на YouTube крымское СМИ, значит в Крыму не должен работать YouTube. Тем более Facebook не признает Крым территорией России. С какой стати они вообще должны там работать? Они наживаются на российских гражданах, они зарабатывают на российской рынке — они должны работать по российским законам», — сказал Малькевич в интервью изданию «Слово и дело».

Учитывая бесконечный поток ложной информации и вмешательство со стороны зарубежных IT-компаний, идеальным вариантом для России станет отказ от американских соцсетей. Однако для этого необходимо сконцентрировать усилия на разработке, поддержке и развитии отечественных платформ и проектов.