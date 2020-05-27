В Рособрнадзоре рассказали, помогут ли маски списать на экзаменах

Москва, 27 мая. В Рособорнадзоре обсудят индивидуально с каждым регионом необходимость масок для школьников во время сдачи ЕГЭ, но постараются избежать использования средств защиты в качестве шпаргалок. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал врио главы ведомства Анзор Музаев.

«Не успели мы выпустить методические рекомендации на этот счет и даже заикнуться об этом, как я увидел в Сети карикатуры: сидит ученик на экзамене, оттянул маску, а там шпаргалка и он списывает ответ, — прокомментировал ФАН Анзор Музаев. — У нас есть родители, которые переживают за здоровье своих детей, и их право мы не можем ограничивать. Они придут со своими масками. Но обеспечивая безопасность детей, мы не должны создавать льготные условия для ребят, которые попытаются этим воспользоваться в нечестных целях».

По словам врио главы Росборнадзора, помимо масок у молодежи есть другие способы нарушить объективность проведения ЕГЭ. В ход идут микронаушники, микрофоны и другие спецсредства. Впрочем, их использование заметно на видеонаблюдении, отметил Музаев.

«Если наблюдатель в режиме онлайн видит определенную картинку — движение губ, выпускник все время говорит во время экзамена, то может сигнализировать в пункт приема экзамена, — рассказал врио главы ведомства. — И тогда уже общественный наблюдатель может оперативно подойти и выяснить, что происходит, не отрывая при этом человека от экзамена. В особых, редких случаях мы сразу понимаем, что происходит нарушение».

Добавим, что в этом году для сохранения социальной дистанции школьников рассадят в зигзагообразном порядке на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Возможно, для такого формата экзаменов школам придется задействовать больше аудиторий. Ранее ФАН рассказывал о рекомендациях Роспотребнадзора по проведению ЕГЭ в этом году.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.