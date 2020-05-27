Врач Циварева объяснила, как уберечься от COVID-19 и не загрязнять природу

Москва, 27 мая. Неправильная утилизация использованных защитных масок и перчаток может нанести вред окружающей среде и повысить риски заражения опасной инфекцией. О безопасных для природы способах защиты от коронавируса в период пандемии рассказала врач-рентгенолог, эко-активист, представитель Ассоциации «РазДельный Сбор» Юлия Циварева.

Медик напомнила, что соблюдение мер профилактики в период пандемии коронавируса является очень важным. Однако, по ее словам, люди не должны забывать и про разумность своих действий.

«Первое — это не маски. А самые главные рекомендации ВОЗ — мыть руки, соблюдать дистанцию, не трогать лицо руками, соблюдать правила респираторной гигиены», — отметила эко-активист.

По словам врача, соблюдение всех вышеперечисленных методов профилактики коронавируса будет способствовать снижению излишнего использования масок и перчаток, что предотвратит появление лишних вредных отходов, передает Пятый канал.

«Заменить одноразовые маски многоразовой альтернативой, соблюдая эпидемиологическую безопасность. Если все-таки используете одноразовую маску — не выбрасывайте ее на улице. Это подсознательно внушает страх человеку, который ее увидит», — пояснила врач-рентгенолог.

Она еще раз напомнила, что лучшим средством профилактики является банальное мытье рук с дезинфицирующими средствами.

«Самостоятельно утилизировать медицинские отходы — перчатки, маски — у обычных граждан нет такой возможности. Это возможно только в медучреждениях. В этом и кроется главная опасность, потому что система сбора таких отходов в нашей стране не разработана», — рассказала медик.

Она подчеркнула, что можно снизить риски распространения инфекции, если составлять использованные маски и перчатки на несколько дней в проветриваемом помещении перед утилизацией.