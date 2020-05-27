Мясников оценил возможность проведения голосования по поправкам в июне

Москва, 27 мая. Известный телеведущий и врач Александр Мясников оценил целесообразность проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в конце июня.

Ксения Собчак, ссылаясь на неофициальные источники, сообщила, что в конце июня может состояться голосование по поправкам. Телеведущая поинтересовалась у Мясникова, можно ли его провести в это время, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«Если меня спросят, моего экспертного мнения, <…> если 31 мая все будет идти так, как идет, я бы, наверное, сказал «да». Но при условии. Мы, наверное, можем что-то сделать... не допуская вот такого скопления людей», — сказал Мясников.

Он добавил, что не видит проблем в проведении голосования. По словам врача, с коронавирусом нового типа людям придется жить и дальше, поэтому важно предпринимать шаги в этом направлении.

Президент России Владимир Путин в январе обратился к Федеральному собранию с предложением внести поправки в конституцию страны. Он пояснил, что россияне должны принять решение по всему пакету предлагаемых изменений. Планировалось, что общероссийское голосование пройдет 22 апреля, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин добавил, что голосование обязательно состоится, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по срокам голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось.