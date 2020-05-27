Директор болгарского центра «Извор» рассказал, как его народ боролся с нацистами в Одессе

Санкт-Петербург, 27 мая. В 2009 году доминирующим языком на большей части территории Украины являлся русский. Помимо него, в стране есть районы с доминированием болгарского, польского и других языков. Вместе с тем за последние несколько лет украинское правительство выступило с рядом законодательных инициатив, которые дискриминируют русский язык как язык меньшинства.

В Европе принята «Хартия национальных языков»: если язык используют от 2% до 10% носителей, то он становится региональным, с соответствующими правами. На Украине, на территории которой более половины населения использует русский язык, он не имеет никакого статуса вообще. Аналогично можно сказать о районах компактного проживания болгар, венгров и других этнических меньшинств. Западные правозащитники не хотят обсуждать эту тему. По этой причине гостями пресс-центра Медиагруппы «Патриот» стали, в частности, болгарские коллеги, которых также дискриминируют на Украине как этническое меньшинство.

Член общественной палаты РФ, директор болгарского культурного центра «Извор» Иван Абажер в прямом эфире в пресс-центре «Патриот» на тему «Преследование этнических меньшинств и проблема государственного национализма на Украине» рассказал, с какими проблемами столкнулся его народ из-за произвола официального Киева.

Ситуация в стране, как отмечает Абажер, довольно критическая. Киевские власти вместе с националистами ведут агрессивную политику, преследуя этнических болгар. В частности, его соотечественников хотят лишить национального центра.

По словам общественника, в 2014 году недовольные крымские болгары даже ездили в Одессу, чтобы «оказать сопротивление нацистам-головорезам».

Абажер считает, что в ситуации с преследованием этнических меньшинств нужно срочно что-то решать. Одно из таких решений — пойти по пути Венгрии, которая отстаивает интересы этнических венгров, проживающих на Украине.

Этнические меньшинства остаются в тени еще и потому, что в отношении них применяются элементы физического давления.