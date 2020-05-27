Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 27 мая.

Русофобская политика привела к тому, что место Польши в российской экономике заняли ФРГ, Израиль, США и Белоруссия. Польский дипломат рассказал, чего лишилась Варшава из-за русофобской политики.

Дипломат заявил, что «Украина обязательно вернет Крым», а Европе «опасно сближаться с Москвой». Посол Украины заявил об «ударе в лицо» от Германии.

Проблемы со здоровьем у индийского йога стали появляться в апреле текущего года. Проживший 80 лет без пищи и воды йог скончался в Индии.

Замена обычной сигаретной бумаги на специальную, с пониженной воспламеняющей способностью, спасет десятки тысяч жизней россиян. Сигареты подорожают в России из-за самозатухающей бумаги.

Владимир Познер заявил, что XXI век будет веком господства Китая. Познер заявил о расколе США.

Подросток утонул на озере в Ленинске-Кузнецком, идет доследственная проверка. Подросток утонул на озере в Кемеровской области.

США опасаются любого военного столкновения с Россией, так как понимают, что за ним немедленно последует ядерный удар. Кедми рассказал, что будет с США в случае военного столкновения с Россией.

ВМС США опубликовал кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35. Появилось видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35.

За бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым тянется длинный шлейф коррупционных скандалов и неадекватного поведения. Экс-губернатора Чувашии Игнатьева сняли не за случай с ключами для МЧС.

Корреспонденты Федерального агентства новостей в Сирии посетили античную Пальмиру и сняли репортаж о первом штурме боевиками запрещенного в РФ ИГИЛ1 великого наследия прошлого. Падение великой Пальмиры: ФАН показывает, как боевики ИГИЛ уничтожали древний город.

1 Организация запрещена на территории РФ.