Катя Иванчикова из группы IOWA прочитала стихи Иосифа Бродского. ФАН-ТВ

Солистка популярной группы IOWA Катя Иванчикова прочитала стихотворения поэта Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге.

Артистка выступила у закрашенного недавно граффити-портрета поэта. Так она высказала свою позицию по поводу решения закрасить изображение Бродского. Вместе с певицев выступил вибрафонист Алексей Чижик.

Напомним, что 24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта, драматурга и переводчика Иосифа Бродского.

Петербургские художники нарисовали на стене дома напротив квартиры известного поэта граффити с его изображением. Но на следующий же день рисунок закрасили коммунальщики.