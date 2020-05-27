Врио главы Рособрнадзора высказал свое отношение к маскам на ЕГЭ

Москва, 27 мая. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что необходимые рекомендации Роспотребнадзора для проведения единого госэкзамена уже сформированы. Перед началом ЕГЭ Рособрнадзор направит в регионы дополнительные рекомендации, но они не будут «золотым штампом» для всех: регионы должны ими руководствоваться применительно к своей ситуации.

«У нас единицы регионов, где нет заражений за сутки. Если такая динамика будет продолжаться, то в этих субъектах и больных не будет. Тогда зачем в июле месяце, когда будет жарко, издеваться над и так переживающими ребятами и заставлять их надевать перчатки и даже маски? Определять ситуацию в субъектах на федеральном уровне неправильно и невозможно. Поэтому мы даем такое право самим субъектам», — пояснил в беседе с ФАН Анзор Музаев.

При этом он отметил, что на ЕГЭ должны быть средства дезинфекции, а санитарная обработка необходима перед каждым экзаменом, кроме того, всем экзаменующимся будут измерять температуру на входе в аудиторию.

«Мы обязываем организаторов быть в масках, даже в перчатках. Наши учителя в возрастной группе риска, они пройдут через несколько экзаменов, поэтому это логично. А вот нужны ли маски и перчатки детям — это решит каждый субъект», — уточнил Музаев.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.