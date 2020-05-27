Вассерман раскритиковал участников уличных акций за угрозу вспышки COVID-19

Москва, 27 мая. Участники массовых акций во время пандемии сами себя подвергают опасности. Такое мнение высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее Минздрав Албании зафиксировал рост числа выявленных случаев заражения пневмонией COVID-19. Власти связывают вспышку инфекции с прошедшей накануне акцией против сноса Национального театра, на которой не соблюдались нормы социальной дистанции, передает «НьюИнформ».

По словам эксперта, пришедшие на уличную акцию сами себя наказывают «достаточно серьезно».

«С одной стороны, я согласен с тем, что в нынешней эпидемиологической обстановке любые массовые акции, в том числе и протестные, опасны. С другой стороны, поскольку они опасны для самих участников, я не думаю, что их стоит как-то особо наказывать», — считает Вассерман.

При этом он предложил оригинальный способ противодействия незаконным акциям, которые нарушают режим самоизоляции, отмечая, что большинство людей благоразумно и воздержится от опасного контактирования.

«На этот случай есть надежный способ — публиковать списки соучастников массовых акций, чтобы люди сами держались от них подальше», — уверен публицист.

Его точку зрения разделяет глава АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров, который предлагает ввести уголовную ответственность для организаторов массовых акций, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье населения.