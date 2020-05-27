СБР оставил вакантной должность главного тренера сборной РФ по биатлону

Москва, 27 мая. Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на должность главного тренера сборной России по биатлону. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что эта должность пока останется вакантной.

Сегодня прошло заседание правления Союза биатлонистов России, где рассматривался вопрос пересмотра тренерского штаба на следующий сезон. Драчев заявил, что Польховский не займет должность главного тренера сборной.

Напомним, что на этот пост Польховский был рекомендован в апреле текущего года, он должен был сменить Анатолия Хованцева. После он предложил утвердить на должности старших тренеров мужской и женской команды Роберта Кабукова и Владимира Королькевича соответственно. Большинство членов правления Союза биатлонистов РФ одобрили данное предложение, но против их назначения выступил Драчев.

В настоящее время Валерий Польховский занимает пост вице-президента СБР.