Шлосберг устроил «самострел», целясь в новую дату Парада Победы

Депутат Заксобрания Псковской области от «Яблока» Лев Шлосберг опубликовал в своем блоге на сайте медиа-холдинга «Эхо Москвы» текст под названием «Парад для Путина» — расшифровку своего видео, выложенного на хостинге YouTube.

Видео пока посмотрело меньше полутора тысяч человек. Примерно такая же аудитория — у материала, выложенного Шлосбергом в своем фейсбуке, плюс еще шесть с лишним тысяч просмотров на «Эхе». Поэтому, наверное, не стоило бы лишний раз рекламировать этого «политического менеджера», но в этом случае он, что называется, «попал в яблочко». Перед нами — типичный самострел.

Как нетрудно догадаться, текст посвящен параду в честь 75-летия Победы, который должен был пройти на Красной площади 9 мая, но был перенесен из-за коронавирусной инфекции. А основной пафос заявления Шлосберга выражен фразой:

«Тот, кто принял решение о проведении парада (президент Владимир Путин. — Прим. ФАН), будет непосредственно рисковать жизнью молодых людей, никого из которых война не коснулась лично, но каждый из которых может погибнуть, если он заразится во время парада».

Это в точности та же логика, согласно которой русские «пили бы сейчас баварское» (а то мы его не пьем?), Ленинград следовало «сдать немцам и финнам без боя, чтобы не было жертв блокады» (и тогда оккупанты всех накормили бы и отправили отдыхать на курорты Крыма?), а действия советских партизан влекли за собой «только расстрелы взятых немцами заложников, бессмысленно увеличивая количество жертв войны»…

Не будем здесь касаться деталей личной биографии Льва Марковича — желающие могут ознакомиться с ними самостоятельно. Отметим лишь тот факт, что он постоянно говорит и действует в рамках подобной логики, позиции своей не скрывает и не считает ее подпадающей под определение «иноагента». К тому же, стоит еще раз повторить, он является депутатом Законодательного собрания Псковской области от партии «Яблоко», то есть пользуется поддержкой определенной части общества.

Поэтому поступим иначе. Напомним и Льву Шлосбергу, и всем, кто разделяет его мнение о Параде Победы 24 июня и «готовности Путина жертвовать жизнями других», что согласно действующему законодательству президент России «принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности» (ст. 80 Конституции РФ), а также «является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации» (ст. 87 Конституции РФ).

То есть распоряжения президента Путина имеют силу прямого приказа для всех военнослужащих Российской Федерации — касается ли это сроков и форм проведения военного парада или начала боевых действий с применением всех видов оружия, включая атомное и термоядерное.

По сути, Шлосберг обвинил главу государства в том, что тот реализует свои президентские полномочия, установленные Конституцией. Видимо, здесь «яблочник» «по зову сердца» солидарен с госсекретарем США Майком Помпео, недавно обвинившим президента России в желании восстановить величие своей страны, и с рядом западных журналистов, обвинивших Россию в финансировании своих Вооруженных Сил.

Имеет ли право на существование подобная точка зрения? Несомненно, имеет. Насколько она оправданна? Ровно настолько, насколько оправданны попытки любой ценой пририсовать российскому президенту «фюрерские» усики и объявить его «кремлевским тираном».

Кому это выгодно? Вопрос риторический — конечно, нашим западным, прежде всего американским, «партнерам», которые спят и видят Кремль, «освобожденный от Путина» для их марионеток «с хорошими лицами», типа венесуэльского Хуана Гуаидо (не прошло) или украинских неонацистов-бандеровцев (к сожалению, прошло)…

Вот тогда, сколько бы крови ни лилось на улицах и в застенках, сколько бы людей ни жили в голоде, болезнях и нищете, все это уже не будет иметь никакого значения для всех зарубежных и доморощенных «страдателей о благе народном», поскольку доступ к власти и собственности будет находиться в «правильных» для них руках. Проверено на практике в разных странах мира в течение многих десятилетий…

Возможен ли вариант, при котором Шлосберг является белым и пушистым исключением из правила? Опять же, не будем ссылаться на детали личной биографии Льва Марковича. Обратимся лишь к одной из первых фраз его «парадпобедного» текста:

«Из 100 солдат, ушедших на фронт в 1941 году, до Дня Победы дошло два человека, и это были чудом выжившие».

Вопрос: автор не в курсе, что приведенная им цифра в 98% погибших за годы войны солдат РККА призыва 1941 года и ранее — патентованный «фейк» (к началу 1942 года в ряды Красной Армии было мобилизовано свыше 14 миллионов человек, до конца Великой Отечественной войны — свыше 23 миллионов; ее боевые потери за все годы войны составили свыше 6 миллионов убитых и более 5 миллионов пленных военнослужащих)? Или Шлосберг сознательно игнорирует факты ради красоты изложения своих мыслей?

Вывод: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»