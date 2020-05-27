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Шлосберг устроил «самострел», целясь в новую дату Парада Победы

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Лев Шлосберг

Депутат Заксобрания Псковской области от «Яблока» Лев Шлосберг опубликовал в своем блоге на сайте медиа-холдинга «Эхо Москвы» текст под названием «Парад для Путина» — расшифровку своего видео, выложенного на хостинге YouTube.

Видео пока посмотрело меньше полутора тысяч человек. Примерно такая же аудитория — у материала, выложенного Шлосбергом в своем фейсбуке, плюс еще шесть с лишним тысяч просмотров на «Эхе». Поэтому, наверное, не стоило бы лишний раз рекламировать этого «политического менеджера», но в этом случае он, что называется, «попал в яблочко». Перед нами — типичный самострел.

Как нетрудно догадаться, текст посвящен параду в честь 75-летия Победы, который должен был пройти на Красной площади 9 мая, но был перенесен из-за коронавирусной инфекции. А основной пафос заявления Шлосберга выражен фразой:

«Тот, кто принял решение о проведении парада (президент Владимир Путин. — Прим. ФАН), будет непосредственно рисковать жизнью молодых людей, никого из которых война не коснулась лично, но каждый из которых может погибнуть, если он заразится во время парада». 

Это в точности та же логика, согласно которой русские «пили бы сейчас баварское» (а то мы его не пьем?), Ленинград следовало «сдать немцам и финнам без боя, чтобы не было жертв блокады» (и тогда оккупанты всех накормили бы и отправили отдыхать на курорты Крыма?), а действия советских партизан влекли за собой «только расстрелы взятых немцами заложников, бессмысленно увеличивая количество жертв войны»…

Парад Победы на Красной площади

Не будем здесь касаться деталей личной биографии Льва Марковича — желающие могут ознакомиться с ними самостоятельно. Отметим лишь тот факт, что он постоянно говорит и действует в рамках подобной логики, позиции своей не скрывает и не считает ее подпадающей под определение «иноагента». К тому же, стоит еще раз повторить, он является депутатом Законодательного собрания Псковской области от партии «Яблоко», то есть пользуется поддержкой определенной части общества.

Поэтому поступим иначе. Напомним и Льву Шлосбергу, и всем, кто разделяет его мнение о Параде Победы 24 июня и «готовности Путина жертвовать жизнями других», что согласно действующему законодательству президент России «принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности» (ст. 80 Конституции РФ), а также «является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации» (ст. 87 Конституции РФ).

То есть распоряжения президента Путина имеют силу прямого приказа для всех военнослужащих Российской Федерации — касается ли это сроков и форм проведения военного парада или начала боевых действий с применением всех видов оружия, включая атомное и термоядерное.

По сути, Шлосберг обвинил главу государства в том, что тот реализует свои президентские полномочия, установленные Конституцией. Видимо, здесь «яблочник» «по зову сердца» солидарен с госсекретарем США Майком Помпео, недавно обвинившим президента России в желании восстановить величие своей страны, и с рядом западных журналистов, обвинивших Россию в финансировании своих Вооруженных Сил.

Парад Победы на Красной площади

Имеет ли право на существование подобная точка зрения? Несомненно, имеет. Насколько она оправданна? Ровно настолько, насколько оправданны попытки любой ценой пририсовать российскому президенту «фюрерские» усики и объявить его «кремлевским тираном». 

Кому это выгодно? Вопрос риторический — конечно, нашим западным, прежде всего американским, «партнерам», которые спят и видят Кремль, «освобожденный от Путина» для их марионеток «с хорошими лицами», типа венесуэльского Хуана Гуаидо (не прошло) или украинских неонацистов-бандеровцев (к сожалению, прошло)…

Вот тогда, сколько бы крови ни лилось на улицах и в застенках, сколько бы людей ни жили в голоде, болезнях и нищете, все это уже не будет иметь никакого значения для всех зарубежных и доморощенных «страдателей о благе народном», поскольку доступ к власти и собственности будет находиться в «правильных» для них руках. Проверено на практике в разных странах мира в течение многих десятилетий…

Возможен ли вариант, при котором Шлосберг является белым и пушистым исключением из правила? Опять же, не будем ссылаться на детали личной биографии Льва Марковича. Обратимся лишь к одной из первых фраз его «парадпобедного» текста: 

«Из 100 солдат, ушедших на фронт в 1941 году, до Дня Победы дошло два человека, и это были чудом выжившие». 

Парад Победы 24 июня 1945 года

Вопрос: автор не в курсе, что приведенная им цифра в 98% погибших за годы войны солдат РККА призыва 1941 года и ранее — патентованный «фейк» (к началу 1942 года в ряды Красной Армии было мобилизовано свыше 14 миллионов человек, до конца Великой Отечественной войны — свыше 23 миллионов; ее боевые потери за все годы войны составили свыше 6 миллионов убитых и более 5 миллионов пленных военнослужащих)? Или Шлосберг сознательно игнорирует факты ради красоты изложения своих мыслей?

Вывод: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

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