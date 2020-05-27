Поправка об экологии в конституцию поможет российской природе

«Природа настолько очистилась, что…» — популярная шутка с продолжением, появившаяся в период самоизоляции в России. Увы, не очистилась: последние исследования показывают, что количество вредных выбросов в атмосферу только выросло. Просто сидеть недостаточно, надо действовать. И похоже, что без обновления конституции природу нам уже не обновить.

Итак, компания Finexpertiza изучила данные Росгидромета и выяснила, что, как сообщает РБК, количество случаев высокого загрязнения воздуха в первом квартале 2020 года на 57% превысило число таких случаев год назад. И это, по данным аналитиков, антирекорд последних пяти лет в России.

Конечно, можно по-разному относиться к результатам исследования и к его методике. Например, по словам директора НИИ «Атмосфера» Олега Марцинковского, в России стали просто делать больше проб воздуха — отсюда и больше выявленных случаев загрязнений. Но не меньше же!

Кто является основным источником таких загрязнений? Конечно, промышленные предприятия: металлургические, горнодобывающие, нефтяные, целлюлозно-бумажные. Ну и ЖКХ — котельные, особенно те из них, что до сих пор работают на угле или мазуте. Работают ли они с превышением норм? Вполне возможно. Но для крупных предприятий порой дешевле заплатить штраф за превышение, чем снизить вредные выбросы. Для них дешевле, а для нас ой как дороже, потому что нам и нашим детям всем этим дышать.

Штрафов недостаточно, недостаточно даже национальных проектов, которые нацелены на улучшение состояния воздуха и воды в крупных промышленных городах. Нужен закон, который прямо укажет даже не на необходимость, а на обязанность сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Какой закон? Основной!

Что сегодня в конституции сказано об ответственности государства и граждан за состояние природы? Статья 58 гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». Но кто этот каждый? Как и что он должен делать? Государство — это тоже каждый? А промышленное предприятие — каждый?

А что предлагается закрепить в конституции в случае одобрения поправок на общероссийском голосовании? Статья 114, которая описывает обязанности правительства, дополняется следующим пунктом: «…осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным». Ясно, кто делает, и ясно, что делает.

И еще: правительство «создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры». Да-да, у нас тоже есть ответственность, но она не может взяться из ниоткуда. Ее надо воспитать. И это тоже функция государства.

Природа не абстрактна. Воздух и вода не какие-то непонятные вещества, они конкретны — это то, чем мы дышим, это то, что мы пьем. И этой конкретике нужны точные формулировки в конституции.