Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая. Министерство труда РФ предлагает в три раза увеличить минимальное пособие по безработице. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.

Согласно инициативе Минтруда, минимальные выплаты по безработице должны вырасти до 4,5 тысячи рублей сроком на три месяца.

«В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца», — заявил Котяков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что пособие по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только тех, кто лишился работы во время пандемии.

По оценкам Минтруда, пик безработицы придется на третий квартал текущего года, несмотря на то, что уже во многих регионах постепенно начинают смягчать карантин.