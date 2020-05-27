Американист предрек США «колоссальные потрясения»

Внутренний раздрай в США подводит страну к глобальным потрясениям, а в региональной американской прессе все чаще звучат идеи «свободы и независимости» отдельных штатов. Куда это приведет Америку, и кто нужен США, чтобы избежать раскола? Ответил на эти вопросы политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил о «расколе в США». По его мнению, Америка сейчас разделена, и это разделение напоминает ему период войны между Севером и Югом. Американист Рафаэль Ордуханян отчасти согласен с журналистом.

«Америка сейчас находится в состоянии полного раздрая. Вектор конфронтации проходит в нескольких направлениях. Это не только социальное расслоение общества, но и национальное расслоение: конфликтные ситуации возникают между афроамериканцами и латиноамериканцами. Влияют, безусловно, и экономические показатели: богатые богатеют, а простые люди беднеют», — сказал политолог в комментарии ФАН.

«Коронавирусный кризис» лишь обнажил давно существующие в Штатах противоречия. По мнению Рафаэля Ордуханяна, внутреннее непонимание со временем будет только нарастать.

«Проблема заключается в том, что в свое время было достоинством США: они действительно не знают, как вести себя в кризисной ситуации. Опыт Великой депрессии, когда Америка была по-настоящему сотрясена, доказывает это. В то время погибли от голода, по разным оценкам, от пяти до семи миллионов человек. Были случаи каннибализма, расцвет так называемых гангстеров, криминала. Конец этому положили в какой-то степени [президент США Франклин Делано] Рузвельт и начало войны, как ни странно. Сейчас Америка находится в той же ситуации. Принципиальное отличие — сейчас у нее нет своего Рузвельта», — отметил эксперт.

Показатель внутреннего расслоения Штатов — публикации местной прессы. В региональных изданиях стали все чаще звучать непопулярные когда-то идеи административного отделения.

«Я даже не беру в расчет международные факторы — внутренних достаточно, чтобы сказать: Америка находится на пороге огромных, колоссальных потрясений. Я слежу за региональной прессой, и, если почитать газеты штатов Калифорния, Монтана, Техас, видно: сейчас произносятся уже, вербализируются теории о свободной Калифорнии, свободной Монтане, независимом Техасе, независимой Аляске. <…> Раньше они казались совершенно беспочвенными. Это очень серьезный показатель того, что происходит внутри страны», — считает Рафаэль Ордуханян.

Происходящее в Штатах может быть началом серьезного деструктивного процесса, считает специалист. Усугубляет ситуацию и отсутствие политического консенсуса в США.

«Нынешнее руководство демократической партии, по-моему, готово положить на заклание целую страну, лишь бы [президента США Дональда] Трампа не было. Точно так же, как в бытность мою в Америке, республиканцы-консерваторы могли разорвать страну в клочья, только бы красавчика Билла Клинтона не было в Белом доме. Нет консолидирующей силы», — считает Рафаэль Ордуханян.

По мнению политолога, такой внутренний раздрай в перспективе грозит Штатам глобальными потрясениями. Шанс на спасение есть в том случае, если у Америки появится «человек, который сможет железной волевой рукой собрать все это в кулак и вывести страну, как это сделал Рузвельт».