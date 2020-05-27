Украинский вопрос в Киеве решают за счет русского, болгарского и еврейского

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему: «Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине».

Украина не ограничилась запретом русского языка и культуры — под удар местных националистов попали и другие меньшинства — венгры, болгары, поляки, евреи и так далее. Однако толерантная Европа предпочитает этого не замечать, считают политики и эксперты, которые приняли участие в круглом столе. Эксперты объяснили, как получилось, что, когда националисты на Украине фактически «отменили» русский язык, под удар там попали все нацменьшинства. Фактически, получается, что украинский вопрос в Киеве решают за счет русского, болгарского, венгерского, еврейского и так далее, отметили выступающие.

Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

«Чемодан — вокзал — София!»

О проблемах болгарских братьев, проживающих на Украине, с тревогой рассказали общественники из Болгарии Иван Иванов, Живко Колев и Георги Петров.

Житель Пловдива Георги Петров с возмущением поведал о притеснениях, которым подвергаются его собратья, живущие на Украине.

«С тревогой узнал, что болгарское население на Украине живет под угрозой разъединения и исчезновения», — рассказал он.

Причина в том, что киевские власти насильственно проводят реформу, предусматривающую дробление Болградского района Одесской области на пять общин, в результате чего этнические болгары, постоянно там проживающие, перестанут быть большинством. Речь идет о примерно 250–300 тысячах человек.

Когда болгарские парламентарии осмелились задать по этому поводу вопрос, тут же последовал окрик из Киева — дескать, не лезьте не в свои дела. Недовольство выразил и президент Украины Владимир Зеленский, мол «болгарский вопрос» в Софии поднят искусственно.

Это не так, уверен участник онлайн-эфира в медиацентре «Патриот».

«Считаю, что этим решением Украина приступает к политике обезличивания и ассимиляции болгарского населения, — говорил Петров. — Доказательства: запрет на преподавание болгарского языка в школах, поругание болгарских памятников, угрозы, издевательства и гонения на болгар. Все это происходит с молчаливого согласия киевских властей. Мы спрашиваем: это режим демократии привел к таким диким решениям через столько лет мирного сосуществования?! Хочу, чтобы все братья-болгары на Украине знали, что болгары из матери-Болгарии их не забыли. Не сдавайтесь!»

Как болгары боролись с головорезами в Одессе

Член Общественной палаты Республики Крым, директор болгарского культурного центра «Извор» Иван Абажер рассказал, как настрадались крымские болгары от политики Киева. По его словам, проблемы этнических болгар в Крыму стали решаться только после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

«На Украине болгар хотят лишить национального центра, пытаются их ассимилировать», — говорит он.

Директор болгарского культурного центра рассказал, что в 2014 году крымские болгары ездили в Одессу, чтобы оказать сопротивление нацистам-головорезам.

Иван Абажер предлагает обращаться с жалобами на произвол киевских властей в международные организации — ООН, ОБСЕ. Он считает, что Болгарии нужно действовать по примеру Венгрии, которая всеми силами защищает этнических венгров, испытывающих притеснения на Украине.

Болгары на Украине сожгли повестки, чтобы не идти в АТО

Спецкор ФАН в Болгарии Владимир Тулин признает, что особых рычагов давления на Киев у Софии нет. Это сильно развязывает руки украинским националистам, признает он.

«На Украине сожгли болгарский культурный центр. В Одессе погиб гражданин Болгарии. Население Бессарабии, где живут болгары, противодействовало призыву в АТО. Болгары отказывались идти в украинскую армию, они просто сожгли повестки, чтобы не идти на «Восточный фронт». В 2017 году в Одесской области был осквернен памятник болгарам-ополченцам. Там было написано: «Чемодан — вокзал — София!»

При этом просвещенная Европа всегда молчит, когда ей это выгодно, говорит Тулин, напоминая о скандальном украинском законе об образовании. Этот закон фактически запретил преподавание в школах и вузах Украины на всех языках, кроме украинского и английского. И русский, и другие национальные языки стали в полном смысле слова вне закона.

Страх парализует

В дискуссии приняла участие экс-депутат Верховной рады Оксана Калетник, которая с большой осторожностью говорила на острые темы.

«Чтобы удержаться в политике, на Украине используют все инструменты, — объяснила она. — Поскольку становится модным все украинское, — политики стараются это использовать. [Сложная] ситуация с языком, вопрос об ощущении себя украинцем — это присутствует на Украине. Но тут я не разделяю русских и украинцев. Людям целыми днями промывают мозги. Безответственные политики решили самоутвердиться путем манипулирования массами. Под знаменем сохранения всего украинского проводятся антинародные инициативы».

По словам Калетник, сейчас на Украине молодежь все чаще в бытовом общении использует украинский или даже английский язык. Факт, что русскоязычные граждане откровенно дискриминируются, она не рискнула признать. При этом она отметила, что думающая молодежь с Украины просто уезжает.

«Я понимала, что Зеленский не исправит ситуацию, воспринимаю его как парня, который сумел сделать хорошую карьеру», — говорит она.

Что касается поведения местных артистов, которые боятся ездить в Россию, то это болезненный вопрос, считает экс-депутат.

«Многие артисты выбрали позицию лавирования, и я не могу осуждать этих людей. Это страх людей, которые стараются не высовываться. Все, что нужно для торжества зла, — чтобы хорошие люди молчали, поэтому не могу не говорить об этом. Мое личное мнение — политики на 100% используют националистическую ширму для удерживания власти. Националисты — это сила, которая используется в политике по сей день. К каждому могут прийти в дом и объявить человека врагом».

Политик признала, что на Украине огромное количество незавершенных дел, где очевидно, что преступления совершены именно националистами.

Россия может спасти Дмитрия Гордона от украинских нацистов

На примере журналиста Дмитрия Гордона депутат Рады объяснила, что, если у кого-то на Украине мнение, отличное от общепринятого, его просто съедят.

В ситуации агрессивной травли только Россия может спасти Дмитрия Гордона от украинских нацистов, к такому выводу пришли ведущие.

Обсуждая выступление Оксаны, Евгений Зубарев и Артемий Галицын с возмущением отметили, что для более чем половины граждан Украины русский язык — родной, но этих людей насильственно лишают родного языка. Даже бывшие президенты Украины не владели украинским языком в доставочной мере, но, тем не менее, они ничего не сделали, чтобы уравнять русский язык в правах или сделать вторым государственным. Причина — страх перед националистами.

«Агрессивное меньшинство на Украине диктует свою волю, запрещая русский язык», — отметил Галицын.

Ковитиди: Крым всегда был русским

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая также приняла участие в дискуссии, отметила, что на Украине прекрасно понимали, что Крым всегда был русским. Поэтому национальная политика Киева, в том числе в отношении Крыма изначально строилась только на защите украинцев, отметила она.

«На Украине ущемляют права русскоязычного населения, — отмечает Ковитиди. — Ведь там на русском говорят и другие меньшинства. Именно поэтому против скандального закона о языке высказались Польша и Венгрия. Говорить, что Украина самостоятельна, невозможно. Украины как государства нет».

Если Киев продолжит политику дискриминации меньшинств, то может потерять Львов и Закарпатье, считает политик.

Факельные шествия вызывает у людей страх

О том, как опасно недооценивать националистов, рассказал еще один участник дискуссии Игорь Петрашевич, который работал спецкором ФАН на Украине в 2016—2017 годах.

«Мне говорили, что на националистов не стоит обращать внимания, что их мало. Но, на мой взгляд, украинское общество оказалось не готово к тому развитию событий, которое случилось», — говорит он. «Помимо своих политических функций националисты пользуются поддержкой уличных боевиков, которые выходят на подмогу при принятии тех или иных законов. Люди не могут противостоять националистам, все дело в страхе. Все эти факельные шествия подспудно вызывают у людей страх. Действия националистов поддерживаются властью, в том числе при Зеленском. Это все сильно влияет на психику, люди понимают, что власть не на их стороне», — рассказал Игорь.

Законы действуют только в одном направлении, продолжил Петрашевич.

«Вся политика направлена на разрыв всего, что связано с Россией. В этом Украина идет по пути Прибалтики. За коммунистическую символику вы можете получить несколько лет тюрьмы, а за нацистскую — вас никто не остановит», — заявил он.

Подробнее о том, как Петрашевич столкнулся в Киеве с откровенными нацистами, читайте в книге «Наш человек в Киеве».

О том, что Зеленский вынужден подыгрывать националистам, рассказал еще один участник дискуссии — зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«На заседании ГД мы приняли обращение о недопустимости дискриминации нацменьшинств на Украине. ООН также поднимает этот вопрос. Эта проблема там так и не искоренена», — отметил парламентарий.

По мнению Швыткина, проблема в том, что Украина — несамостоятельное государство.

Боевики пытались создать список евреев Украины

Тему притеснения национальных меньшинств на Украине продолжил глава национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин.

«Ультраправый национализм всегда опасен», — отметил он.

Гендин рассказал, что националисты-боевики пытались создать список евреев Украины. Это, по словам главы автономии, было одной из причин, почему все народы Крыма, в том числе евреи мечтали о воссоединении с Россией.

«Не вижу, чтобы ситуация на Украине менялась к лучшему. Политика Зеленского продолжает политику [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — отметил он.

Блогер Олег Лурье: Прямая ассоциация с Холокостом и нацистской Германией

«Происходящее сегодня на Украине вызывает прямые ассоциации с Холокостом и нацистской Германией, — говорит блогер Олег Лурье. —То же самое происходит и в Прибалтике, это тоже наследники нацистской Германии. А протестов нет, потому что люди боятся. Сказали молчать, значит все молчат. В Майдан вложили огромные деньги, поэтому протесты не допускаются. Американцы сказали молчать, а Европа взяла под козырек».

Россия просто обязана предусмотреть все возможности, чтобы не допустить физического уничтожения русскоязычного населения, говорит блогер.

«Последней каплей станет, когда русских начнут резать», — предупреждает он.

Чтобы на Украине что-то изменилось, там должна смениться власть, считает он.