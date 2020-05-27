Мария Шукшина рассказала, как пережила «похищение» ребенка свекровью

Москва, 27 мая. Российская телеведущая Мария Шукшина, которая отмечает 53-летие, пережила «похищение» ребенка.

Впервые Шукшина вышла замуж за своего однокурсника Артема Трегубенко. На своей свадьбе она танцевала со свидетелем Алексеем Касаткиным, а не с женихом. У семейной пары родилась дочь Анна. Но через несколько лет брак распался. Спустя десять лет телеведущая встретилась с тем самым Алексеем, между ними вспыхнули чувства.

Влюбленные вскоре приняли решение съехаться, и у них появился сын Макар. После свадьбы Мария Шукшина часто летала на съемки за границу, а маленьким сыном занималась няня. Однако, судя по всему, свекрови происходящее не понравилось, и она решила забрать мальчика к себе. Ситуация была похожа на «похищение», и Шукшиной приходилось забирать ребенка силой — с сотрудниками правоохранительных органов.

Третьи отношения у Марии Шукшиной сложились с Борисом Вишняковым. Пара приняла решение жить в гражданском браке, вскоре появились на свет близнецы Фома и Фока. Когда детям исполнилось четыре года, Мария ушла от гражданского мужа.

Шукшина ранее в своем Instagram-аккаунте поделилась мыслями насчет скандала, который случился в знаменитой семье. Мать артистки Лидия Федосеева-Шукшина оставила внучке Анне Трегубенко недвижимость в Москве. Однако та ее продала.