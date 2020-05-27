Горячую линию по ЕГЭ для выпускников проведут в социальной сети «ВКонтакте»

Москва, 27 мая. Рособрнадзор наметил сроки и формат проведения горячей линии для выпускников и учителей по вопросам проведения ЕГЭ в 2020 году. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Во второй половине июня проведем сессию «вопрос-ответ» в прямом эфире, площадку выберем скорее всего в ВКонтакте. Большинство школьников у нас там обитает, так что [смогут посмотреть] с родителями вместе», — заявил Анзор Музаев.

Он уточнил, что такое же мероприятие намечено для руководителей пунктов проведения ЕГЭ, отдельная конференция будет со всеми организаторами единого госэкзамена.

«Будет серия массовых разъяснительных мероприятий. График опубликуем на наших ресурсах, заранее предупредим всех», — сообщил Анзор Музаев.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.