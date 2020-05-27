Общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей

Москва, 27 мая. Общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, значительная часть антикризисных мер касается прежде всего малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Решетников добавил, что всего таких отраслей 42 и в них заняты более шести миллионов человек.

Он отметил, что в общенациональный план, который в настоящее время обсуждается в правительстве, включен большой список вопросов, касающихся поддержки инвестиций.

«В том числе, как вы знаете, сейчас в режиме эксперимента у нас внедряется такой механизм, как «вечные» облигации, что позволяет финансировать инвестпрограмму РЖД», — рассказал он.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что сегодня необходимо сосредоточить большую часть усилий на поддержке регионов, потому что их бюджеты наиболее уязвимы в существующих условиях.