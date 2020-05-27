Посол США в ФРГ перед уходом с поста предупредил о продолжении американского давления

Москва, 27 мая. Давление США на Германию не закончится, заявил американский посол в ФРГ Ричард Греннел, который вскоре должен покинуть свой пост.

По словам дипломата, с его уходом формат взаимоотношений между двумя странами не претерпит изменений. Таким образом представитель Белого дома прокомментировал заявление, что Германия «вздохнет с облегчением» после его отставки.

«Вы совершаете большую ошибку, если думаете, что давление Америки прекратится. Вы не знаете американцев», — написал дипломат в Twitter.

Греннел провел в Германии последние два года. Его работа в местном диппредставительстве США сопровождалась регулярными скандалами. Посол неоднократно предпринимал попытки давления на официальный Берлин, критику действия немецких властей, тем самым нарушая дипломатические нормы.

Наиболее болезненными для Греннела были вопросы, связанные со строительством газопровода «Северный поток – 2» и увеличением военного бюджета ФРГ.