На Украине пациенты будут платить за топливо для скорой и телефонные консультации врачей

Министерство здравоохранения Украины объявило о начале реализации очередного этапа медреформы, предусматривающего введение новых тарифов на предоставление медицинских услуг для рядовых граждан. Согласно официальной информации, в ближайшее время соответствующие ведомственные структуры разработают систему расценок, которые «гарантируют украинцам качественную помощь, а самим медикам — достойную зарплату на рыночном уровне». По мнению главы Минздрава Максима Степанова, новшество «не ударит по кошельку пациентов». В то же время в ряде регионов Украины государственные структуры ведомства активно осваивают указанные рыночные схемы. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая в эфире одного из крупнейших общегосударственных украинских телеканалов, Степанов поспешил предотвратить возможную панику среди населения.

«Наша задача заключается в том, чтобы Украина не потеряла медиков, которые сейчас (в условиях пандемии коронавируса COVID-19. — Прим. ФАН) работают за минимальную зарплату, — отметил он. — Необходимо безотлагательно изменить ситуацию, при которой могут уволиться до 50 тысяч медработников и будут закрыты 332 больницы регионального значения».

Выход из подобной ситуации министр видит в увеличении финансирования отрасли за счет самих же пациентов.

«Украинские реалии требуют пересмотра нынешних схем оплаты труда врачей и младшего медицинского персонала», — говорится в заявлении профильного министерства.

А ведь действительно — требуют. На днях главы сразу нескольких обладминистраций на Украине были вынуждены констатировать массовый отток сотрудников центральных областных, городских и даже районных медучреждений.

«Лечить скоро станет некому, а потом и некого», — пессимистически заявил один из чиновников в Винницкой области.

«От меня уходят люди, потому что они не в состоянии прожить на четыре тысячи гривен в месяц (около 12 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — пожаловался в доверительной беседе с корреспондентом ФАН глава станции скорой помощи небольшого городка в Киевской области Станислав Карий. — Дошло до того, что наши водители платят за бензин, дизель и газ для карет скорой из собственного кармана. Теперь я пойду на уникальный эксперимент: стану требовать с больных деньги за приезд бригады на дом и доставку пациентов в больницу. Может, только тогда власти займутся нашими проблемами?»

Это мнение разделяют и независимые эксперты.

«Обещанные правительством [премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля] выплаты медикам так и не дошли до них. А рисковать жизнью за копейки никто не хочет», — сказал журналистам в Киеве руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

На вопрос, насколько законна инициатива Кария, в Минздраве не отвечают. Зато в рамках нового этапа медреформы ведомство не исключает расширения перечня так называемых «платных консультативных услуг для населения». В частности, один из пунктов документа предусматривает создание прямой телефонной связи или интернет-линии «доктор-пациент», когда больной за определенную сумму сможет получить «полный спектр рекомендаций по восстановлению хорошего самочувствия» и даже «лечению застарелых заболеваний».

«Мне сложно сказать, на каких условиях будут работать подобные «линии», но это кажется кощунством, — сказала корреспонденту ФАН активист общественной организации «Пациенты за будущее» Антонина М. — У большинства людей нет денег на то, чтобы купить даже простые лекарства, включая аспирин и парацетамол. Вполне возможно, в обозримом будущем все мы (потенциальные пациенты. — Прим. ФАН) будем общаться со своими знакомыми знахарями — как правило, денег с родных и близких не берут».

Тем временем руководитель Минздрава Украины клятвенно пообещал позаботиться о том, чтобы первичная медицинская помощь для граждан оставалась бесплатной.

«Останется [государственное] финансирование на уровне 2019 года, останутся приоритетные пакеты лечения инсульта и инфаркта миокарда», — подчеркнул министр.

О том, как и за какие деньги в новых условиях станут лечиться больные с другими подтвержденными диагнозами, власти страны предпочитают не говорить.