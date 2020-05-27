Рособрнадзор: Задания на ЕГЭ будут передаваться только по Сети

Москва, 27 мая. Рособрнадзор готов через несколько лет уйти от пользования электронными носителями (флешками и дисками) для передачи в пункты экзаменационных материалов Единого госэкзамена (ЕГЭ) и полностью перейти на использование сети Интернет. Об этом Федеральному агентству новостей заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас все задания передаются на электронных носителях — дисках или флешках, или по Сети, то есть файлы расшифровываются непосредственно перед началом экзамена и задания распечатываются в аудиториях в присутствии участников. В прошлом году было 8 регионов, куда доставляли экзаменационные материалы по Сети. В этом таких субъектов будет уже 18», — пояснил Анзор Музаев.

По его словам, ведомство будет наращивать число регионов, где внедряется новая система.

«В течение нескольких лет полностью уйдем от электронных носителей», — сообщил врио главы Рособрнадзора.

Он также отметил, что в России не осталось общеобразовательных школ, куда задания доставлялись бы по старинке — напечатанными заранее на бумаге в типографии и разложенными по конвертам.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.