Актриса Уколова призналась, почему долго не решалась завести детей

Москва, 27 мая. Российская актриса театра и кино Анна Уколова рассказала, почему с супругом бизнесменом Сергеем Пугачевым долго не заводили детей.

Первый ребенок у пары появился в 2011 году, когда актрисе было больше 30 лет. К моменту рождения Макара Уколова и Пугачев жили вместе уже 11 лет.

Актриса рассказала, что познакомилась с мужем в клубе после окончания ГИТИСа. Уколова сразу сказала будущему супругу: "Ты будешь моим". По словам артистки, Пугачев тоже проявлял настойчивость, а впервые признался в любви прямо на Казанском вокзале, когда она уезжала в Сызрань.

Будущие супруги стали жить вместе в гражданском браке с 2000 года. Уколова рассказала, что сама долго не хотела детей.

«Я не люблю вот эти беременности по залету. Это не ко мне. Я сказала Сергею: «Давай нагуляемся. Поездим по странам, потом родим», — добавила Уколова в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актриса отметила, что как только она решилась все же завести ребенка, то ей сразу удалось забеременеть.

Уколова известна по фильму «Географ глобус пропил», а также по сериалам «Домашний арест», «Закон», «Ивановы-Ивановы», «Переводчик», «Крик совы».

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