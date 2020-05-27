Гаспарян объяснил, почему Трамп заговорил о возможной блокировке соцсетей в США

Дональд Трамп начнет борьбу с соцсетями в августе, незадолго до президентских выборов. Об этом ФАН заявил известный радиоведущий Армен Гаспарян.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил строй регулировкой или вовсе «закрытием» социальных сетей, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

«Республиканцы считают, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать и не смогли в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы еще более изощренная версия этого случилась снова», — написал он.

Трамп добавил, что нельзя допускать, чтобы масштабное интернет-голосование прижилось на территории США, так как это спровоцирует обман и подделывание голосов.

Комментируя заявление Трампа, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Дональд Фредович просто обиделся на сеть микроблогов Twitter, пометивших ряд его высказываний как источник недостоверной информации».

«Естественно Трамп, который привык крушить все и всех в Twitter, очень сильно обиделся и пригрозил сначала закрыть Twitter, а теперь уже, видимо, и все остальные американские соцсети. Но это не должно вызывать никакого удивления, потому что в массе своей владельцы медиаактивов (социальных сетей — Прим. ФАН) поддерживают Демократическую, а вовсе не Республиканскую партию. Также не является секретом, что они многократно критиковали Трампа за все то, что он делает. Но тогда с этой точки зрения становится очень любопытно, потому что раньше же Россию обвиняли в том, что она «вторгается» в выборы используя в том числе соцсети. Но тогда это абсурд, потому что, если сами соцсети топили за представителей демократов, каким образом туда просачивалась Россия?» — задается вопросом Гаспарян.

По мнению собеседника ФАН, заявляя о возможных блокировках соцсетей, Трамп начинает постепенно повышать ставки перед президентскими выборами в США, которые должны состояться в ноябре. И нечто подобное уже предсказывал ряд аналитиков.

«Единственное, я думал, что могучая борьба с соцсетями начнется скорее в августе-сентябре, но Трамп как верный ленинец, решил выступить с опережением графика. Как на это может отреагировать общественность? Я думаю также как к его борьбе с тем же самым CNN. Те, кто поддерживают Трампа, будут поддерживать его и в борьбе с соцсетями. Его категорические противники начнут голосить о невиданных в мире притеснениях и гонениях. В общем, в ближайшие пару месяцев будем наблюдать его зарубу на ниве выборов, а там вполне могут последовать и действия, по крайней мере с точки зрения проявленных инициатив», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, Twitter ранее обозначил записи Дональда Трампа на своей странице как неправдивые и призвал проверить факты. Посты американского лидера были посвящены возможным фальсификациям при использовании голосования по почте в США.