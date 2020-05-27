В Архангельской области ужесточили требования к «наливайкам»

Архангельск, 27 мая. Депутаты областного собрания сегодня, 27 мая, приняли дополнительные ограничения к закону о продаже алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Федеральное законодательство с 5 мая установило запрет на продажу алкоголя в заведениях, площадь зала обслуживания которых не превышает 20 метров. В Архангельской области пошли дальше и, пользуясь предоставленной возможностью регулирования регионального законодательства по этому вопросу, расширили запретную зону до 50 квадратных метров.
Председатель регионального совета «Единой России» Александр Дятлов прокомментировал Федеральному агентству новостей эту инициативу.
«Много лет мы с коллегами по фракции «Единая Россия» получали массу обращений от жителей наших избирательных округов, особенно от горожан, с просьбами навести порядок в общепите, который расположен в жилых домах. За несколько лет мы перепробовали все возможные на уровне региона варианты, после чего от имени областного собрания выходили в правительство России и Государственную думу с предложением вернуть нам полномочия и на уровне области решать, как работать общепиту в жилых домах.
Сегодня мы, наконец, приняли на сессии это важнейшее решение: «наливайкам» больше не будет места в жилых домах. Если мы увидим, что владельцы заведений пытаются искать лазейки, например искусственно увеличивать площадь зала больше 50 метров, будем дорабатывать закон. Жители имеют право спокойно отдыхать в своих квартирах и не бояться выйти в свой подъезд и на улицу».