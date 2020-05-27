В Архангельской области ужесточили требования к «наливайкам»

Архангельск, 27 мая. Депутаты областного собрания сегодня, 27 мая, приняли дополнительные ограничения к закону о продаже алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Федеральное законодательство с 5 мая установило запрет на продажу алкоголя в заведениях, площадь зала обслуживания которых не превышает 20 метров. В Архангельской области пошли дальше и, пользуясь предоставленной возможностью регулирования регионального законодательства по этому вопросу, расширили запретную зону до 50 квадратных метров.

Председатель регионального совета «Единой России» Александр Дятлов прокомментировал Федеральному агентству новостей эту инициативу.