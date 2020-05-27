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Мощный взрыв прогремел в Идлибе во время проезда турецкого конвоя

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Мощный взрыв прогремел в Идлибе во время проезда турецкого конвоя

Дамаск, 27 мая. Взрыв прогремел в сирийском Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М-4, об этом сообщил телеканал A Haber.

По предварительным данным, в результате этого взрыва пострадали двое турецких военнослужащих. Их доставили в больницу на вертолете.

Примечательно, что в районе происшествия осуществлял видеосъемку квадрокоптер. Момент взрыва попал на видео.

Ранее в западной части Идлиба прогремел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в небольшом поселении к западу от Джиср аш-Шугура. По предварительной информации, взрыв произошел на складе боеприпасов террористов. О том, какая из антиправительственных бандгрупп имеет отношение к случившемуся, пока неизвестно.

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