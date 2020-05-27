Российские ученые разработали тест для выявления специфического иммунитета к COVID-19

Москва, 27 мая. Ученые из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи создали тест-систему, которая позволит выявлять специфический иммунитет к пневмонии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Разработка даст возможность определять стадию заболевания и отбирать кандидатуры доноров плазмы для лечения коронавирусной инфекции.

«ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет — антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека», — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тысячи случаев пневмонии нового типа, 8,3 тысячи из них были зафиксированы в течение прошедших суток. Медики уже вылечили от инфекции 142,2 тысячи пациентов с COVID-19, 3,9 тысячи человек скончались.