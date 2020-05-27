Bloomberg нашло повод для новой нефтяной войны России и Саудовской Аравии

Москва, 27 мая. Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой, пишет агентство Bloomberg.

Издание отметило, что перед очередным заседанием, которое запланировано на 9-10 июня, у Москвы и Эр-Рияда расходятся позиции по вопросам параметров исполнения договора с 1 июля.

Российская сторона собирается нарастить добычу нефти в строгом соответствии с подписанным соглашением, об этом сообщили трое чиновников из РФ и два источника в отрасли.

Однако Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК недовольны нынешнем уровнем цен и считают ситуацию поводом продлить действующие ограничения еще на два месяца.

Напомним, согласно условиям договора, в мае и июне добыча нефти сокращается на 9,7 млн баррелей в сутки, а с июля и в течение последующих шести месяцев сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ позволила избежать негативного сценария на мировом рынке. В Кремле считают подписанное соглашение успешным.

Напомним, после провальных мартовских переговоров по продлению сделки ОПЕК+ произошел обвал цен на черное золото, указал НСН. В апреле состоялись повторные переговоры, в результате которых стороны смогли согласовать условия сокращения добычи нефти.